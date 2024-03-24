بشخصية The mask.. «هجرس» يعيد للجمهور أفلام محمد هنيدي في الكبير أوي 8

بدلة صفراء ظهر بها «هجرس» الذي يجسد شخصيته محمد سلام في الكبير أوي 8، أعادت إلى الأذهان، شخصية خلف الدهشوري خلف، التي سبق وقدمها الفنان محمد هنيدي ضمن أحداث فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

لم يكن «صعيدي في الجامعة الأمريكية» العمل الوحيد، الذي سلطت الحلقة الـ13 من مسلسل الكبير أوي 8 الضوء عليه، حيث إنه خلال الأحداث أقام جوني حفلة تنكرية، وحضر هجرس ببدلة فيلم ذا ماسك الشهيرة، فإنّ الحضور كله كان يناديه بصعيدي في الجامعة الأمريكية، فاحتار هجرس في ماذا يرتدي تحديدا؟

وحينها خلال وجود هجرس في الحفلة التنكرية، وبعد حيرته لذكر محمد هنيدي بسبب بدلته الصفراء، ذكر أكثر من عمل فني لـ«هنيدي»، كلا من هجرس والعترة في حديثهم: «لا ده صعيدي في الجامعة الأميريكية وصاحب صاحبه لا كده يوم مالهوش لازمة».

أفلام هنيدي في الكبير أوي 8

خفة ظل وأدء مميز تمتع به نجم الكوميدي محمد هنيدي، الذي قدم عددًا كبيرًا من الأفلام، اعتمد فيها على الحس الكوميدي.

صاحب صاحبه

تدور قصة فيلم صاحب صاحبه، والتي جسد فيها محمد هنيدي شخصية «أسامة» شاب بسيط يعيش مع جده بمفرده، بعد وفاة والديه، ليتخذ «جاد» جاره صديقًا له ويجسد شخصيته في الفيلم الفنان أشرف عبد الباقي، ليضطر الأخير للسفر إلى إحدى دول الخليج، ويترك والدته بمفردها، ليتولى «أسامة» مسؤوليتها هي وجده، وبعد خمس سنوات يعود «جاد» في إجازة قصيرة ليحاول «أسامة» منعه من السفر مجددًا في إطار مجموعة من المواقف الكوميدية التي تحدث لهما.

يوم مالهوش لازمة

مطاردة غرامية يتعرض لها «يحيي» الذي يجسد شخصيته محمد هنيدي ضمن أحداث الفيلم، من قبل «بوسي» التي تقدمها روبي، والتي تقع في حبه من أول نظرة، لتحاول تخريب يوم زفافه، بضرب العروسة وتحل مكانها، لتنجح خطتها في النهاية، ويصبح يوم الزفاف يوم مالهوش لازمة.

صعيدي في الجامعة الأمريكية

خلف الدهشوري طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، ليلتحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء آخرين، لتكن ملابسه مختلفة مقارنة بأقرانه، وكان من بينها بدلة صفراء اللون بات يشتهر بها بين أقرانه.