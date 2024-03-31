محمد هنيدي يدخل المستشفى بسبب مشكلة في القلب.. تعرف على التفاصيل

تعرض الفنان محمد هنيدي لوعكة صحية منذ أيام، مما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة أنه كان يعاني من مشكلات في القلب سابقًا، وقد أجرى منذ سنوات عملية جراحية وتركيب دعامات للقلب.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد هنيدي

من جانبه، أعلن الطبيب المعالج لحالة محمد هنيدي، الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين».

وأضاف: «اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة».

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

يغيب الفنان محمد هنيدي عن السباق الرمضاني الحالي، ويعتبر آخر أعماله في السينما فيلم «مرعي البريمو»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله.