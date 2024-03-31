مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. قتل سليمان وطيفور وإلقاء جثتيهما من أعلى القلعة

يضع حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، يحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب) في اختيار صعب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، حيث يطلب منه أن يقتل صديقيه سليمان وطيفور بعد اكتشاف مؤامرتهما في الدخول إلى قلعة آلموت على أنهما منشقان من الجيش السلجوقي حتى يقتلا حسن الصباح ورجاله.

وعندما يحاول «سليمان» الاقتراب من حسن الصباح وقتله ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، يتدخل برزك أميد (سامي الشيخ) بسرعة ويقتل سليمان، ويطلب الصباح من يحيى أن يقتل صديقه المتبقي طيفور ولكن عندما يتردد يقوم زيد ابن سيحون (أحمد عيد) بطعنه، ويكلفه بعدها بحمل جثتي صديقيه والإلقاء بهما من أعلى سور القلعة إلى الخارج، حيث يعتبران من وجهة نظر الصباح خونة وبالتالي لا يتم تغسيلهما أو الصلاة عليهما.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. يحيى يلقي جثث أصدقائه من أعلى قلعة آلموت

يخرج حسن الصباح من القاعة، ويدخل يحيى في حالة بكاء شديد بجانب جثث أصدقائه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، وبالفعل ينفذ كلام الصباح ويقوم بإلقاء جثتيهما من أعلى سور القلعة، ويخبره زيد ابن سيحون أنهما ماتا معتقدين أنه خائن وأنه من قام بالوشاية بهما لحسن الصباح.