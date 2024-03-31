مسلسل محارب الحلقة 21.. اتفاق أحمد زاهر ونرمين الفقي على حسن الرداد

شهد مسلسل محارب الحلقة 21، أحداثا مهمة، حيث قتل الغفير الصاوي الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي، وتورط محارب (حسن الرداد) في مقتله حيث توجه إلى منزله ليعرف منه سبب شهادته زورا عليه في مقتل العزازي رغم أنه لم يعرفه من قبل، ليجده غارقا في دمه، ورآه أشخاص وهو خارج من منزل الغفير المقتول لتثبت التهمة عليه.

مسلسل محارب الحلقة 21

وخلال مسلسل محارب الحلقة 21، توجهت الشرطة نحو منزل الغفيرالمقتول لمعاينة الجثة، وتأكدت من وجود محارب في هذا التوقيت، وتستكمل التحقيقات من أجل معرفة القاتل الحقيقي، بيمنا تعيد هذه القضية جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي) للاتحاد مع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، مرة أخرى بعد خلافات كبيرة بينهما.

كبيرة المحاربة توصي بإعطاء محارب حقه من الورث

وفي مسلسل محارب الحلقة 21، اطمأن جمال (عابد عنان) على كبيرة المحاربة الحاجة آمنة (سماء إبراهيم) التي ترقد في المستشفى لتلقي العلاج، وطلبت منه الاطمئنان على محارب وأشقائه وأخبرته بأبناء عمومته يريدون قتله هو وشقيقته لإصرارها على إعطائهم حقهم من ورث والدهم والذي بلغ 50 فدانا.