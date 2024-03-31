تصاعدت أحداث مسلسل محارب خلال الحلقات السابقة، في ظل الصراع الدرامي المحتدم بين المحامي حسام الجيوشي ومحارب، بسبب دهس والدة الأخير من قبَل نجل أحد أكبر رجال الأعمال، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 21.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 21 على قناة cbc

يقضي محارب (حسن الرداد) فترة من حياته هاربًا من الشرطة نتيجة للقضايا التي لفَّقها لها المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، فبدلًا أن يحصل على حق والدته التي تم دهسها من قبَل نجل رجل الأعمال، أصبح مدانًا في جرائم لا يعلم عنها شيئًا.

وعن مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 21 على قناة cbc في رمضان 2024، فإنها تكون على النحو التالي:

تُعرض الحلقة الجديدة الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الأولى لها في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، ويتم عرض الإعادة الثانية لها في تمام الساعة 5:15 فجرًا.

وتُعد قناة cbc هي القناة الوحيدة الناقلة لمسلسل محارب، حيث يُعرض المسلسل عليها بشكل حصري طوال شهر رمضان، وهو أحد المسلسلات الطويلة.