مسلسل محارب الحلقة 21.. هل يسجن حسن الرداد؟

مع بدء أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب، تصاعدت الأحداث بشكل مثير، تزامنا مع استمرار محاكمة محارب غيابيا، إذ يجسد شخصية محارب الفنان حسن الرداد، بينما يلعب دور المحامي حسام الجيوشي الفنان أحمد زاهر.

ماذا يحدث في الحلقة 21 من مسلسل محارب؟

ووجه المحامي حسام الجيوشي تهمة القتل العمد إلى محارب، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الإعدام شنقا، وذلك بعد تأكيد الشاهد الوحيد «الغفير»، أنه شاهد محارب وهو يقتل العزازي والمحامي وصفي، لذا يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة 21 من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 21.. محاكمة غيابيا

واستمر محامي محارب التشكيك في شهادة الغفير، خاصة أنه كبير في السن، والواقعة كانت في مكان بعيد عن الكوخ الذي يسكن فيه، كما حاول التشكيك في شهادة رامي العزاوي الذي اتهم ايضا محارب بقتل ولده، نظرا إلى وجود اتهام سابق من محارب ضد رامي بأنه قتل والدته دهسا بسيارته، لذ أجلت المحكمة القضيىة لحين استكمال التحريات.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 21 على قناة سي بي سي، في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا.