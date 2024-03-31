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دراما المتحدة

مسلسل محارب الحلقة 21.. حسن الرداد يواجه تهمة جديدة

كتب:

انتصار الغيطانى
09:00 ص | الأحد 31 مارس 2024
مشهد من مسلسل محارب

مشهد من مسلسل محارب

أحداث سريعة شهدها مسلسل محارب الحلقة 21، حيث يواجه حسن الرداد تهمة جديدة في سلسلة القضايا والتهم التي لفقها له المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» وذلك عندما توصل إلى شاهد جديد في قضيته يمكنه تبرئته، إلا أنه يجده مقتولا في منزله فيهرب من جديد.

مسلسل محارب الحلقة 21 

هذا وفي ذات السياق يحاول ضابط المباحث رشيد «نور محمود» من خلال احداث مسلسل محارب، الوصول الى مكان محارب، ويستطيع بعد الكثير من التحريات الوصول إلى السوبر ماركت الذي أجرى منه محارب اتصالا هاتفيا مع زوجته «إنجي»، وعبر تتبع كاميرات المراقبة، استطاع رشيد الوصل إلى المأذون الذي قام منه محارب بتطليق زوجته، وتستمر الأحداث من مسلسل محارب الحلقة 21، عبر استمرار انعقاد جلسة المحكمة الأولى لمحارب غيابيا لحين وصول المباحث والقبض عليه.

 

 

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