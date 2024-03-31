عاجل│أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية.. اعرف سجل كام

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024، حيث سجل الجرام عيار 24 ما قيمته 3509 جنيهات للشراء بداخل محال الصاغة دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3070 جنيها للشراء حيث يعد الذهب عيار 21 هو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم خلال نهاية التعاملات وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2657 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2072 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 31-3-2024، في نهاية التعاملات بمحال الصاغة، نحو 24 ألفًا و560 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا

هذا وقد شهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارًا.