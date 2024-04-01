مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبد الرازق تكشف حيلة عائلة الغول

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 21 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبدالرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 وذلك بعد أن كشفت الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق أن سامح الغول لا زال داخل مصر، ولم يهرب إلى الخارج على متن مركبة غير شرعية، وأن الأمر بأكمله كان حيلة مُدبرة من عائلة إسماعيل الغول لحماية ابنهم من عائلة حسن ضرغام والشرطة.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 الإفراج عن الحاج إسماعيل الغول بكفالة مالية قدرها 3 ملايين جنيه بعد أن تم القبض عليه في الحلقة الماضية خلال حفل زفاف ابنته ولاء، إلى جانب سجن عفاف زوجة علي ضرغام 4 أيام على ذمة التحقيق، في قضية الشروع في القتل التي أُتهمت بها بعدما وجهت طعنة سكين نافذة إلى الحاج إسماعيل الغول، كادت تودي بحياته لولا تم نقله إلى المستشفى.

حمل غادة عبد الرازق

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ذهاب معتز إلى مخبأ سامح الغول يطمئن عليه، لكنه لم يجده، ليسيطر القلق عليه ويتصل بالحاج إسماعيل الغول يخبره بالأمر، وتشهد الحلقة في آخر مشاهدها تأكد الدكتورة عايدة أنها حامل، وهو ما أخبرها به الطبيب الذي ذهبت إليه لحسم الأمر بعد أن سبق لها الشعور بألم في بطنها وأجرت اختبارًا أكد لها الحمل.