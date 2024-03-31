مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. مفاجأة كبيرة لـ غادة عبد الرازق

انتهت الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، بتوجيه طعنة سكين نافذة إلى الحاج إسماعيل الغول من الخلف على يد عفاف زوجة علي ضرغام؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بمشهد القبض على عفاف زوجة علي ضرغام، وسجنها 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب الحكم بالسجن 4 أيام على الحاج إسماعيل الغول على ذمة التحقيق في أثناء تواجده في المستشفى بتهم التزوير والتهرب الضريبي والرشاوي، إلى جانب قدوم ابنه ياسين إليه في المستشفى لزيارته.

وتضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبدالرازق حديث الدكتورة عايدة مع شيكا، صديق زوجها ياسين، تطلب منه توصيل رسالة لزوجها مفادها أنها تحتاج إليه بشكل ماس، وهو ما وعدها به شيكو، كما تضمنت الحلقة حديث الشيخ مصطفى ضرغام مع عائشة ابنة شقيقته، حول حزنه على ما فعلته عفاف زوجة أخيه المتوفى علي ضرغام، إلى جانب حزنه لِما يدور بين العائلتين من صراع.

ياسين يرفض مساعدة زوجته عايدة

كما شهدت الحلقة 21 استقبال الدكتورة عايدة لزوجها ياسين، وحديثها معه ليضغط على والده الحاج إسماعيل الغول ليتصالح في قضية عفاف زوجة شقيقها ليتم إخراجها من السجن، إلا أن الأول سألها عما إذا كانت ستتوقف عن ملاحقة شقيقه سامح الغول أو البحث عنه أو ستحاول إخراج والدها من الجرائم التي تورط بها، وعندما واجهت سؤاله بالرفض، أخبرها أنه لن يستطيع مساعدتها.

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 هي حديث الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق مع المحامي الذي أخبرها أنه يمكن إخراج عفاف زوجة شقيقها من السجن في حال إثبات أنها تعاني من حالة نفسية سيئة، لتخبره عايدة أن زوجة شقيقها بالفعل كانت تعاني من اضطراب نفسي بعد وفاة زوجها، ليتفقا على جلب شهادة الأطباء التي تثبت ذلك، كما تضمنت الحلقة الإفراج عن الحاج إسماعيل الغول بكفالة مالية.

حمل غادة عبد الرازق

وشهدت الحلقة حديث الحاج إسماعيل الغول مع معتز زوج ابنته ولاء أنه يريد الذهاب لزيارة ابنه سامح في مخبأه، دون أن يعلم الاثنان أن المهندس شريف، خبير الكاميرات يراقبهما، ليكملا حديثهما أن الشرطة وعائلة حسن ضرغام ما زالا مقتنعين أن سامح الغول هرب خارج مصر، ليخبر المهندس شريف الدكتورة عايدة بهذا الكلام لتخبر هي الضابط حسام العاطر ويتفقا على الوصول إلى مكان سامح الغول، وانتهت الحلقة على معرفة الدكتورة عايدة أنها حامل.