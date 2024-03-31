مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبدالرازق تكتشف أوراقا جديدة

لا يزال الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، يشتعل خلال مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهو ما يجعل الجمهور يترقب ما يحدث في الحلقات المقبلة، خاصة بعدما انتهت أحداث الحلقة السابقة بالقبض على إسماعيل الغول بعدة تهم، منها التزوير والرشاوى والتهرب الضريبي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبدالرازق

ويُعرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 21، الساعة 07:30 مساءً، كما يمكن متابعتها أيضًا في مواعيد الإعادة التالية:

- الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية: الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

وفي الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب، تتجه الدكتورة «عايدة»، التي تؤدي دورها الفنانة غادة عبد الرازق إلى الشقة التي تقيم بها «نورا»، ابنة شقيقتها مع زوجها أدهم بعد هروبهما، وتحاول «عايدة» إقناع «نورا» بالعودة معها، لكنها ترفض وتكشف عن حملها، وتطلب منها أن تتركها وشأنها لتبتعد عن صراعات العائلتين، وتوافق «عايدة» على طلب «نورا» بشرط عدم إخبار أي شخص بمكانها.

وشهدت الحلقة العديد من التطورات المثيرة في القضية التي تواجهها عائلة «عايدة» بعدما التقت مع الضابط حسام العطار، وتخبره باعتراف حسان وماركو على اتفاقهما مع سامح الغول لجلب المخدرات من خارج مصر، وبناءً على هذا الاعتراف، يصبح شقيقها «علي ضرغام» بريئًا من تهمة الاتجار بالمخدرات، بينما يواجه «سامح الغول» عقوبة الإعدام شنقًا.

وتُسلم «عايدة» للضابط حسام أوراقًا تُثبت تورُّط الحاج إسماعيل الغول، والد سامح، في جرائم نصب كثيرة، وتُشير هذه التطورات إلى اقتراب عائلتها من تحقيق العدالة وكشف جميع المتورطين في القضية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.