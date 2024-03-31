مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبد الرازق تستقبل نبأ سارا

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول تطور الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، إلى جانب معرفة الدكتورة عايدة والضابط حسام العطار أن سامح الغول ما زال داخل مصر، فضلًا عن تلقي الدكتورة عايدة خبرًا سعيدًا.. فماذا حدث؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 كان الحدث الأبرز هو معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق أنها حامل، وذلك بعدما شعرت بآلام في بطنها، وبعد إجرائها الاختبار تأكد حملها، وهو ما أخبرها به الطبيب أيضًا بعدما ذهبت إليه لحسم الأمر.

وعلى الرغم من بُعد الدكتورة عايدة عن زوجها ياسين بسبب الصراع الدائر بين العائلتين، إلا أن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 شهد فرحة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق بهذا الخبر المفاجئ، وهو ما اتضح عليها عندما سألها الطبيب هل تريد ولدًا أم بنت، لتخبره والابتسامة على وجهها: «اللي يجيبه ربنا كله حلو».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.