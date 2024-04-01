أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024 في سوق الصاغة والمحال

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب اليوم الاثنين، خلال بداية التعاملات، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3509 جنيهات للشراء بداخل محال الصاغة بدون إضافة الضريبة أو المصنعية، ويعد جرام الذهب عيار 24 هو أكثر الأعيرة الذهبية نقاءً ما بين أعيرة الذهب المختلفة.

أسعار الذهب اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3070 جنيها للشراء؛ حيث يعد الأوسع انتشارا بين المواطنين.

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات وفقا للمعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2631 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2047 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024، بمحال الصاغة، نحو 24 ألفًا و560 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارا.