مراد السوداني يكشف الضغوطات الأمريكية على السلطة الفلسطينية

قال مراد السوداني، رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، إنَّ الولايات المتحدة ما زالت تواصل الإكراهات التي فرضتها على الشهيد القائد ياسر عرفات، بإعادة إنتاجها بشكل أكثر صعوبة وأكثر صلابة وكثافة وإحراجا فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.

وأضاف «السوداني»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هذه الإكراهات تتمثل في عديد من الاشتراطات من أجل إنفاذ ما تريده الإدارة الأمريكية، حيث تفرض في هذا الظرف الصعب والمعقد والمركب على الشعب الفلسطيني مجموعة من التحديات تحت بند الإصلاحات، وكأن الحكومة الفلسطينية في هذا الوضع تريد أن تحقق المستحيل في وضع أشبه ما يكون بالمعجزة بتولي هذه الحكومة.

وأوضح السوداني، أن هناك ظروفا صعبة معقدة والمقاصة غير موجودة وشبكة الأمان العربية لا تقوم بإنفاذ وعودها، والاتحاد الأوروبي يمنع المساعدات وهنالك جوع حقيقي في غزة وحصار وصل إلى حالة من الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار في عديد من السياقات الفلسطينية في الضفة الغربية بالإضافة إلى تواصل الاحتلال الإسرائيلي في القتل والتدمير وتمديد الاستيطان وتوزيع الموت على كل الفضاءات في الضفة الغربية.