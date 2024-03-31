بدون ماكينة.. أسهل 5 طرق لتشكيل بسكويت العيد في ثواني

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر، الذي يشتهر بتناول الحلويات، وعلى رأسها البسكويت الذي يمكن تحضيره داخل المنزل، وبدون ماكينة يمكنك تشكيله بالعديد من الطرق المختلفة، والتي قدمها موقع «سي بي سي سفرة» ونقدمها في التقرير التالي..

طرق مختلفة لتشكيل بسكويت العيد بدون ماكينة

كيس الحلواني واحد من أهم الطرق المستخدمة لتشكيل البسكويت، فلا تحتاج إلى أن تكون العجينة ناعمة، فكل ما عليك فعله هو استبدال السمنة بالزبدة البلدي، لتحصلي على قوام عجينة متماسكة يسهل وضعها في قمع بسكويت الحلواني وتشكيلها على صواني مدهونة بالقليل من السمن وإدخالها إلى الفرن.

ومن ثاني الطرق التي يمكن تشكيل البسكويت من خلالها، هو وضع عجينة البسكويت داخل الثلاجة، وتركها لتبرد قليلًا، ومن ثم تقطع بالنشابة ويتم تشكيلها بواسطة قطاعات البسكويت البلاستيكية التي يمكن شرائها من محل الحلواني أو أي مكان لبيع مستلزمات الحلويات.

بأشكال البسكويت المعدنية المفرغة، يمكن الاعتماد عليها لتحضير بسكويت العيد، والذي ليس بالضرورة أن يكون على شكل أصابع طويلة، فقط تغرز الأشكال في عجينة البسكويت المفرودة وترفع وترص في صينية الفرن.

والسكينة واحدة من الطرق التي يمكن استخدامها لتشكيل البسكويت، وذلك عن طريق فرد العجينة، ويشرط وجهها بأحد طرفي السكينة، ثم تقسم بالسكينة على الشكل المطلوب حسب الرغبة.

يمكن الاعتماد بشكل أساسي أيضًا، على غطا زجاجة المياه، وإحداث عدد من الأثقاب به، وإدخال العجينة إلى الزجاجة، والضغط عليها مرارًا وتكرارًا، لتنزل العجينة من الطرف الآخر وهي بالشكل الذي حفرته على غطا الزجاجة، فإذا كانت تلك الأثقاب طويلة سيخرج البسكويت بنفس الشكل ذلك، ويمكن عمل شكل نجمة عبر رسم شكلها على غطا الزجاجة ليخرج البسكويت وفقًا لذلك الشكل.