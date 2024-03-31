طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة في البيت.. «حلوى سهلة وبأقل التكاليف»

بلح الشام من الحلويات التي يعشقها عديد من الأشخاص، وذلك لسهولة تحضيرها وقلة تكلفتها، وتسعى ربات البيوت خلال شهر رمضان الكريم إلى تحضير وصفات الحلوى المختلفة، ولذلك نستعرض فيما يلي، طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل بلح الشام بالشوكولاتة

- كوب ونصف من الدقيق.

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

- رشة ملح.

- كوب ونصف ماء.

- 3 بيضات.

- 2 باكو فانيليا.

- 4 ملاعق كبيرة زيت.

- زيت للقلي.

- شربات ثقيل.

طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة

- نخلط الماء والزيت في إناء على النار.

- نضيف الدقيق والملح والكاكاو، ثم نقلب كل الخليط حتى يصبح عجينة.

- نضرب العجينة بالمضرب الكهربائي.

- نضيف الفانيليا والبيض تدريجيا مع الاستمرار في الخلط.

- نضع الخليط في كيس حلواني، ثم نشكله في زيت بارد بوعاء على النار.

- نضعه في الشربات، ثم يُقدم.

طريقة عمل بلح الشام

- المكونات:

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب من الزيت.

- فانيليا سائلة.

- كوب ونصف ماء.

- ذرة ملح.

- ملعقة كبيرة سكر.

- 3 بيضات.

- زيت للقلي.

- فستق مجروش.

- شربات ثقيل.

طريقة تحضير بلح الشام بالعسل

- يوضع الماء مع الزيت والسكر والملح على النار ويترك حتى الغليان.

- نضيف الدقيق تدريجيًا ثم نقلب حتى تتشكل عجينة.

- نضيفة البيض ونقلب حتى يصبح القوام ناعمًا.

- نضع الخليط في كيس حلواني.

- نقلي وحدات بلح الشام بعد تشكيلها حتى تتماسك وتطفو على سطح الزيت.

- نرفع النار عليها قليلاً ونسويها حتى تأخذ اللون الذهبي.

- نضع البلح في الشربات، ثم نزينه بالفستق.

نصائح لعمل بلح الشام

- استخدام ملعقة مناسبة لضرب البيض.

- الالتزام بعدد البيض المطلوب.

- إضافة البيض تدريجيا.

- تسخين الزيت بدرجة حرارة مناسبة.

- عدم تسخين الزيت بزيادة قبل وضع بلح الشام.

- التقليب باستمرار.

- استخدام شربات مناسب.

- استخدام مقادير عجينة مناسبة.