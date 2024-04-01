مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. أدهم يصر على حضور مباراة ابنه وياسمين في ورطة

أمسك شريف منير الذي يسجد دور أدهم في مسلسل بقينا اتنين، هاتف طليقته ياسمين بالخطأ، في اللحظة التي أتت فيها رسالة على هاتفها تحمل الموعد الذي ستقام فيه المباراة التي سيلعبها ابنه مروان، ولكن أدهم يظن أنها ليست كذلك، وذلك في إطار مشاهد الحلقة 5 من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6

ارتبكت ياسمين ارتباكا شديدا، عندما علم أدهم بموعد المباراة، وأبدى رغبته الشديدة في حضورها تشجيعا لولده، ولكنه لا يعلم بحقيقة الأمر الذي تريد ياسمين أن تكشفه له، وذلك لأنه أخفته عنه سنوات عدة، فحارات ودارت وحاولت أن تجد مخرجا من ذلك المأذق.

خطة لمنع أدهم من حضور المباراة

في تلك الأثناء عرضت عليها أمها أن تحكي الأمر لأسامة الذي وضع لهم خطة تحول بين حضور أدهم المباراة التي سيلعبها ابنه، ففي نفس التوقيت الذي ستقام فيه المبارة الخاصة بمروان، يلعب نادي الزمالك مباراة مهمة، وبذلك يستطيعون أن يقنعوه بأن مباراة ابنه قد ألغيت، ليتكاسل هو عن حضورها ويجلس ليشاهد لقاء الزمالك.