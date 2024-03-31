ملخص الحلقة 6 مسلسل بقينا اتنين.. مروان يقرر إخبار والده بالحقيقة وأمه تمنعه

بعد الورطة التي وقعت فيها ياسمين زوجة أدهم «شريف منير» وابنها مروان، بسبب إخفاء حقيقة لعب ابنها مروان للمصارعة على مدار سنوات عديدة، موهمة إياه بأن الابن يلعب كرة القدم، ولكن رسالة جاءت إلى هاتف ياسمين في اللحظة التي أمسك زوجها فيها هاتفها بالخطأ، جعلتها تقع في مأزق كبير.

ملخص الحلقة 6 مسلسل بقينا اتنين

عندما أمسك أدهم هاتف زوجته ياسمين بالخطأ أتت رسالة تحمل الموعد الذي ستقام فيه مباراة ابنه، وهو يظن أنها مباراة كرة، قدم ولكنها ليست كذلك، بل مباراة مصارعة، وهو الأمر الذي تخفيه الأم وابنها عن زوجها؛ ولذا بدأت رحلة البحث عن حل لهذا المأزق.

وخلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين، ذهب مروان إلى صالة التمرين، وقابل هناك إحد زميلاته التي أقنعته أن يخبر والده بالحقيقة، وأن يواجهه وجها لوجه، واصفة إياه بالجبان إن لم يفعل ذلك، لينطلق الابن من فوره حيث يوجد والده.

انتقلت مشاهد الحلقة 6 إلى ياسمين التي أبدت استيائها من تصرف مروان، لتنطلق مسرعة إلى ولدها قبل أن يخبر والده بالأمر، وعندما دخلت عليهما ظنت أنه قد أخبره بكل شيء، لتكتشف أنه أخبره بأمر آخر، ولذا جذبته إليها مسرعة وأخذته في زاوية وألحت عليه ألا يخبر والده بحقيقة أمر المباراة، وإذا سأله عن سبب مجيئه فليقل له أنه أتى لكي يطلب منه أن يصالح أمه.