تراجع كبير في أسعار الذهب.. كم خسر المعدن الأصفر خلال يومين؟

حالة من الانخفاض شهدها قطاع الذهب في مصر خلال يومين، إذ سجلت أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات أول أمس السبت 30-3-2024، لجرام الذهب عيار 24، مبلغ الـ3542 جنيهًا للشراء بمحال الصاغة بدون ضريبة، في حين سجل سعر ذات العيار مع نهاية التعاملات أمس الأحد، مبلغ الـ3509 جنيهات للجرام، بتراجع وصل لـ33 جنيها في سعر الجرام لعيار 24، وهو الأكثر نقاءً بين أعيرة الذهب المختلفة

سعر جرام الذهب

هذا وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه للشراء بداية التعاملات أول أمس السبت، في حين سجل مع نهاية التعاملات أمس الأحد مبلغ الـ3070، بانخفاض وصل لـ30 جنيها في سعر الجرام الواحد، حيث يعد الذهب عيار 21 هو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

أما وبالنسبة لجرام الذهب عيار 18، فقد سجل السبت الماضي في محلات الصاغة دون مصنعية 2657 جنيها، بينما سجّل مع نهاية التعاملات أمس الأحد مبلغ الـ2631 جنيها للجرام، بانخفاض بلغ حاجز الـ26 جنيها.

هذا وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 السبت في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2072 جنيها، بينما سجل مع نهاية التعاملات أمس الأحد مبلغ الـ2047 جنيها، بانخفاض وصل لـ25 جنيها في سعر الجرام، في حين يختلف السعر من مكان لآخر.

أما وعن الانخفاض الكبير فقد شهده سعر الجنيه الذهب، حيث سجل أول أمس السبت في بداية التعاملات بمحال الصاغة، نحو 24 ألفًا و800 جنيه للشراء، في حين سجل مع نهايات التعاملات أمس الأحد مبلغ الـ 24 ألف و560 جنيه، بانخفاض وصل لـ240 جنيها.

مدير منصة تداول الذهب: تراجع أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت خلال اليومين الماضيين، كما تراجعت بقيمة وصلت لـ 85 جنيها في تعاملات الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف «إمبابي» في بيان، أن أسعار الذهب في البورصات العالمية قد ارتفعت بنسبة 9.2%، بقيمة بلغت الـ188 دولار للأوقية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2234 دولار للأوقية.