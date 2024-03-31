دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده «عبادة مستحبة»

يتحرى المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي هذه الليالي يكثر الصائمون من ترديد الأدعية والعبادات، لما في هذه الأيام من فضل كبير، من بينها دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه الليلة.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج، إلا أن العبد يمكنه الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج مستجاب

ويردد البعض في دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج الصيغ التالية:

«يا رب أفرحني بشيء انتظر حدوثه اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير يارب لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا أهلي وسهل على ما استثقلته نفسي اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها، للهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير واختر لي ولا تخيرني».

«يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

«يا رب أدعوك بعزتك وجلالك أن لاتُصعب لي حاجة، ولا تُعظم على أمرًا ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سراً ولا تكسر لي ظهراً، اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها، اللهم أرحني بعد التعب وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر، اللهم إني أعيذ قلبي من وحشة الدنيا وكدرها، اللهم ازح من قلبي كل خوف يسكني وكل ضُعف يكسرني وكل أمر يبكيني قويني يالله ولا تفجعني في مستقبلي ولا تُعسر أمري وأفتح لي أبوابي المغلقة».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج مستحب

ويقول البعض في دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج التالي:

«اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا ربّ، اللهم أجبر كسر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب، اللهم أجبر كسر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض».

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا، اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة.