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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
03:31 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، والموافق 22 رمضان، إيذانًا بصيام ثاني أيام العشر الأواخر من الشهر المبارك لعام 1445 هجريًا.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 يحل في الساعة 04:14 صباحا وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:54 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:54 صباحا.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان كالتالي:  

الفجر: 04:14 صباحا

الظهر: 11:58 مساء 

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:13 مساءً

العشاء: 07:32 مساءً

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بقلم نظيمة البحرواي