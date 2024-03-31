مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم من الأمور التي يهتم السوريين بها، وبالأخص أننا بدأنا العشر الأواخر من شهر الفرقان؛ إذ يتسارع المسلمون إلى المساجد لأداء النوافل والعبادات والتقرب إلى الله، من خلال صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل.

وفي هذا الصدد، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر لقرائها في دول الشرق الأوسط، نعرض مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

وكانت وزارة الأوقاف السورية، قد نشرت إمساكية شهر رمضان المبارك، والتي حددت موعد أذان الفجر في العاصمة دمشق؛ إذ سيرفع الأذان معلنا عن بدء صيام اليوم الساعة 4:57، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 4:49، أما في إدلب فيرفع 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

وفي مساجد سوريا، يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:39 مساء، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 12:36، أما في إدلب فيرفع الساعة 12:38.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

بينما يؤذن لصلاة العصر في العاصمة دمشق اليوم الساعة 4:12 مساء، وفي محافظة حلب برفع الساعة 4:09، أما في إدلب فيرفع الساعة 4:11.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

يرفع أذان المغرب معلنا نهاية صيام اليوم الـ21 من رمضان في العاصمة دمشق، الساعة 6:55، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 6:53، أما في إدلب يرفع الساعة 6:55 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024

ويصل متوسط ساعات الصيام في العاصمة دمشق، إلى نحو 13 ساعة و57 دقيقة، ويختلف ذلك من محافظة لأخرى، فيما يزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو 2.