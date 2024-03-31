يكشف المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس، يوميًا الإمساكية كاملة لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، وأيضًا صلاة التراويح، ليستطيع المسلمون تنظيم يومهم، إضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس بشهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم 31-3-2024

تختلف التوقيتات من مدينة لأخرى، لكن يمكن معرفة مواعيد الفروض الخمس في محافظة أريانة كالتالي:

أذان الفجر 4:38 صباحًا.

الشروق 6:6 صباحًا.

الظهر 12:23 مساءً.

العصر 3:57 مساءً.

المغرب 6:41 مساءً.

العشاء 8:10 مساءً.

أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 31-3-2024

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمون في تونس باليوم الواحد والعشرين شهر رمضان المبارك في محافظة أريانة، في تمام الساعة 4:38 صباحًا، بينما في صفاقس يكون الساعة 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأحد 31-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في أريانة في تمام الساعة 12:23 مساء، بينما في صفاقس الساعة 12:21 مساء.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الأحد 31-3-2024

يكون موعد أذان العصر بمحافظة أريانة في تمام الساعة 3:57 مساء، ويكون الأذان للعصر صفاقس في تمام الساعة 3:54 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 31-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في أريانة في تمام الساعة 6:41 مساء، بينما تؤذن في صفاقس بتمام الساعة 6:38 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأحد 31-3-2024

كما يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم بتونس خلال شهر رمضان نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.