مواقيت الصلاة في الأردن من الأمور التي تهم كثيرا من المسلمين المقيمين في الدولة العربية الشقيقة حيث يتزامن اليوم الأحد 20 رمضان، حيث تعذر على الجهات الرسمية رؤية هلال شهر رمضان، وبالتالي تخلفت عن الدول العربية بيوم واحد.

تستعرض جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024، وفق ما نشرت وزارة الأوقاف الأردنية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر لبداية اليوم 20 من شهر رمضان في الأردن بالعاصمة عمان في تمام الساعة 5:03 صباحا، بينما يكون في العقبة في تمام الساعة 5:10 صباحا، ومدينة إربد يكون الأذان في تمام الساعة 5:03 صباحًا، ويرفع الأذان بالزرقاء في تمام الساعة 5:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

ويرفع أذان الظهر في عمان تمام الساعة 12:41 مساءً، وفي العقبة 12:44مساءً، بينما في إربد 12:41مساءً، وبمدينة الزرقاء يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:40 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في عمان تمام الساعة 4:13 مساءً، وفي العقبة 4:16 مساءً، وإربد الساعة 4:14 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة الزرقاء في تمام الساعة 4:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

ويفطر المسلمون في الأردم في اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك على أذان المغرب في تمام الساعة 7:2 مساءً في مدينة عمان، وفي مدينة العقبة يكون في تمام الساعة 7:17 مساءً، بينما يأتي في مدينة إربد تمام الساعة 7:02 مساءً، وسيكون في الزرقاء في تمام الساعة 7:01 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

وبهذا يكون متوسط ساعات الصيام في العاصمة الأردنية اليوم، نحو 13 ساعة 59 دقيقة، مع العلم أن ساعات الصيام ترتفع بمعدل دقيقة واحدة يوميًا.