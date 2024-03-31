تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، يومياً على نشر إمساكية شهر رمضان، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليتمكن المسلمون من تنظيم اليوم، إضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم 31-3-2024

تتباين التوقيتات من مدينة لأخرى، ولكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمسة في العاصمة الرباط فيما يلي:

أذان الفجر 4:46 صباحا.

الشروق 6:16 صباحا.

الظهر 12:22 مساء

العصر 4:5 مساءً.

المغرب 6:48 مساءً.

العشاء 8:8 مساءً.

أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمزن في المغرب باليوم العشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة الرباط في تمام الساعة 4:46 صباحًا، بينما في طنجة يكون الساعة 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في الرباط في تمام الساعة 12:22 مساء، بينما في طنجة بتمام الساعة 12:27 مساء.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

وموعد أذان العصر بمحافظة الرباط في تمام الساعة 4:5 مساء، ويكون أذان العصر بطنجة في تمام الساعة 4:1 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في الرباط ليبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:48 مساء، بينما تؤذن في طنجة بتمام الساعة 6:45 مساء.

موعد أذان العشاء في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

ويرفع أذان العشاء في العاصمة المغربية الرباط في الساعة 8:8 مساءً، يليه صلاة التروايح، ثم صلاة التهجد.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب بحسب توقيت العاصمة الرباط، 14 ساعة و7 دقائق، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى.