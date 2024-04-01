ملخص الحلقة 6 من مسلسل فراولة.. نيللي كريم في استضافة «الستات مايعرفوش يكدبوا»

شهدت الحلقة 6 من مسلسل فراولة عدة أحداث درامية، بدأت بخروج نيللي كريم من الأزمة التي وقعت بها، وتفلتها من البلاغ الذي تم رفعه من جانب الطبيب النفسي «صدقي صخر» في الشركة التي هي نائبة لها، وذلك من خلال تسليمها شحنة الأحجار من عم صلاح وهو الفنان الراحل «جميل برسوم» وتوصيلها للعملاء.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة

وفي سياق آخر، بعدما علمت «إس إس» التي تقوم بدورها شيماء سيف، بوصول شحنة الأحجار الكريمة إلى الشركة، عادت للشركة التي تديرها فراولة مرة أخرى، فيما تلقي نيللي كريم اللوم عليها بسبب هروبها من الشركة بعد اختفاء مستر يانج الملقب بعبد الحكيم الصيني.

وفي الوقت ذاته، وبعد نجاح فراولة في تخطي محنتها بإتمام صفقة الأحجار الكريمة، حاولت إس إس إقناعها بأن تعمل خبيرة في مجال الطاقة الحيوية، ولكن عبرت الأخيرة عن خوفها من الدخول في هذا المجال وقررت إغلاق الشركة التابعة لمستر يانج ولكن عارضتها الأخرى وشجعتها على استكمال عملها.

وخلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة، ظهرت «نيللي كريم»، في استضافة خاصة مع الإعلامية هبه الأباصيري، خلال برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «cbc»، وتحدثت عن طبيعة عملها كخبيرة علاج بالطاقة الحيوية، حتى أن أجرى الدكتور إبراهيم «صدقي صخر» مداخلة بالبرنامج، ونشبت مشادة بينهما.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم نيلي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وضيوف شرف منهم الفنانة سمر مرسي.