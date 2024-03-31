مسلسل فراولة الحلقة 6.. أحمد فهيم يحمّل نيللي كريم مسئولية ما حدث للشركة

تعرض قناة DMC الحلقة 6 من مسلسل فراولة الليلة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، كما يتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية.

موعد إعادة الحلقة 6 من مسلسل فراولة على قناة dmc

وأيضًا يتمّ عرض إعادة الحلقة 6 من مسلسل فراولة على قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

مسلسل فراولة من الأعمال الكوميدية، ويشارك فيه عددًا من النجوم، وهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.

أما عن ملخص الحلقة 5 من مسلسل فراولة، فقد شهدت أحداثًا مثيرة وصادمة منذ بدايتها، ومنها اختفاء السيد يانج الملقب بعبدالحكيم الصيني صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، وحجز بضاعته في ميناء شنغهاي، ومع تصفية الحساب البنكي للشركة أيضًا.

ومن بين الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة 5، اتهام «حسن الشندويلي» أحمد فهيم، «فراولة» باعتبارها المسؤولة عنهم داخل الشركة، فقررت أخذ البضائع وتسليمها للأهالي، ويفكر زملاء «فراولة»، ومن بينهم «سامية سوشيال» (شيماء سيف) في إغلاق الشركة.

السيد جان يدير الشركة

وخلال الحلقة تخبر شيماء سيف «فراولة» و«شاندويلي» بأنّها ستعود إلى الشركة، لكن الأخير أخبرها أنّ السيد جان هو الذي يدير الشركة الآن، بعد أن استحوذ عليها، ولم تعد شركتها.