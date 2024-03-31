منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل فراولة عبر قناة DMC، حقق العمل نسبة مشاهدة ومتابعة جماهيرية، ويترقب الكثيرين عرض الحلقة 6 من مسلسل فراولة الليلة بطولة نيللي كريم، كما يبحث الكثيرين عن موعد إعادة مسلسل فراولة الحلقة 6.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 6

وفيما يتعلق بموعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 6، فإن موعد عرض الحلقة، يكون في تمام الساعة 8:15 صباحًا وأيضًا الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية، كما أن إعادة الحلقة يكون في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

مسلسل فراولة ضمن مسلسلات النصف الثاني من السباق الرمضاني

مسلسل فراولة ضمن مسلسلات النصف الثاني من السباق الرمضاني، وهو من بطولة نيللي كريم، ويدور في قالب كوميدي، كما يشارك به عدد من النجوم وهم صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.