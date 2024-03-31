مسلسل فراولة الحلقة 6.. هل يكتشف الأهالي حيلة نيللي كريم؟

تحصل «فراولة» نيللي كريم على المجوهرات بالتقسيط من «عم صلاح» جميل برسوم خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل فراولة وتبيعها للعملاء وكأنها جاءت من الصين، وتقرر بيعها كأنها تعطي طاقة إيجابية لكي تحل المشكلة التي وقعت بها بسبب اختفاء «ماستر يانج» عبد الحكيم الصيني، وينتظر الجمهور ماذا سيحدث من أحداث لنيللي كريم في مسلسل فراولة الحلقة 6 ؟

مسلسل فراولة الحلقة 6

بدأت الحلقة 5 من مسلسل فراولة باختفاء «مستر يانج» عبد الحكيم الصيني صاحب إحدى شركات منتجات الطاقة الحيوية، وحجز بضائعه في ميناء شنغهاي، وتصفية الحساب البنكي للشركة.

حاول «مشير» توني ماهر إخبار والدي صديقته «خيرية» جيلان علاء أن البضاعة تأخرت لأن السفينة مائلة في عرض البحر، ولولا وجود طاقة إيجابية على السفينة لغرقت السفينة، وذلك بعد ضغوط الوالدين بأن يحصلوا على بضاعتهم.

موعد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 6 بطولة نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

فراولة يضم مجموعة من الفنانين البارزين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.