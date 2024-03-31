أثار موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 6 على قناة DMC اليوم، اهتمامًا كبيرًا لدى محبي مسلسلات رمضان 2024، خاصة جمهور الفنانة نيللي كريم بطلة العمل، بعد انتهاء الحلقة 5 بحدث مثير.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 6 على قناة DMC اليوم

أمّا عن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 6 على قناة DMC اليوم، فتعرض الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 8:15 مساء على قناة DMC، والإعادة الثانية الساعة 13:45، والتي يتزامن مع عرضها اليومي على منصة Watch It.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي للفنانة نيللي كريم، (فراولة) التي تلعب دور فتاة صغيرة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة يضم مجموعة من الفنانين البارزين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.