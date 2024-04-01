مسلسل فراولة الحلقة 6.. اكتئاب شيماء سيف بسبب الـ«دايت»

اعترفت «إس إس» التي تؤدي دورها شيماء سيف، خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة، باتباعها نظام صحي قوي «دايت»، ما أثر عليها بشكل سلبي وأصابها باكتئاب.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة.. هبة الأباصيري تستضيف نيللي كريم

وفي سياق آخر، استضافت الإعلامية هبه الأباصيري، خلال برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «cbc»، نيللي كريم كخبيرة طاقة روحية، وأثناء الحلقة، أجرى الدكتور إبراهيم «صدقي صخر» مداخلة بالبرنامج، ونشبت مشادة بينهما، بسبب توجيه سؤال لفراولة: «لو حطينا الأحجار دي على الشيشة هتبقى مفيدة للصحة ولا لأ»، متهما إياها بأنها تبيع الوهم للناس وليس لديها أي مؤهلات لعلاجهم.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم نيلي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وضيوف شرف، منهم الفنانة سمر مرسي.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

أما موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم، فيذاع في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحا على قناة DMC، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 13:45 مساء، بالتزامن مع عرضها بشكل يومي على منصة watch it.