مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. ما علاقة غادة عبدالرازق باختفاء سامح؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، من المتوقع أن يحمل العديد من المفاجآت المشوقة، وذلك بعدما علمت الدكتورة عايدة وتلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق بأن سامح الغول لم يتم تهريبه خارج مصر، بل يتواجد داخل مخبأ سري بعلم عائلته، كما تلقت في نهاية الأحداث نبأ بخصوص حملها بعد مرات عديدة من الإجهاض وهو ما زاد الشكوك نحو احتمالية إجهاض نفسها مرة أخرى.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

ينتظر المتابعون بشغف أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 والتطورات التي ستشهدها، وذلك بعد تصاعد الصراع والخلافات بين عائلتي الغول وضرغام، ومحاولة وصول الدكتورة عايدة لمكان اختباء سامح الغول لتسليمه إلى الشرطة والانتقام منه بسبب قتله شقيقها علي ضرغام الذي جسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني، بسبب تورطهما في شحنة المخدرات.

وبعد تطورات الأحداث باكتشاف عايدة بحملها من زوجها ياسين الغول الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، تأتي التساؤلات بشأن هل ستخفي الأولى نبأ حملها عن زوجها أم لا، وذلك بسبب توتر العلاقات وتصاعد الخلافات بين عائلاتهما.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حول نشوب صراع بين عائلتين من كبار عائلات الصعيد، بعد أن جمعتهما قوة الصداقة والنسب لأكثر من 50 عام، وذلك بسبب قتل نجل ذوي إحداهما على يد نجل العائلة الأخرى.

ويقدم صيد العقارب مشكلة الأخذ بالثأر بين بعض عائلات الصعيد والتمسك بتلك العادات القديمة على مدار سنوات طويلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علي رزق، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، ميار الغيطي، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.