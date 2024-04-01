توزيع 1300وجبة يوميا على الصائمين المحتاجين في شبين بالمنوفية 

أكد المهندس هشام أبو الفضل، أمين صندوق جمعية إشراقة الخيرية، أن الجمعية بالتعاون مع بنك الطعام، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزع 1300 وجبة يوميا على الصائمين من اليتامى والمحتاجين طوال شهر رمضان المبارك، في مدينة شبين الكوم وبعض القرى القريبة منها.

كيفية إعداد الوجبات

وأشار «أبو الفضل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك مطبخ تابع للجمعية، يجري تجهيز الوجبات فيه من قبل شيفات متخصصين في طهي الطعام جيدا، ولا بد من وجود بروتين من اللحوم يوميا في الوجبة، ويجري توزيعها على المستحقين من اليتامى والمحتاجين طول شهر رمضان، موضحا أن هناك وجبات للفرد وأخرى للأسرة.

ونوه أمين صندوق الجمعية، إلى أن هناك فريق متخصص يدرس الحالات الأولى بالحصول على الوجبات من المحتاجين واليتامى والمساكين، داخل مدينة شبين الكوم وبعض القرى التابعة لها، مشيرا أن بداية التوزيع كانت منذ 3 أعوام، ويزيد عدد الوجبات كل عام عن الذي يسبقه.