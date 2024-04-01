تحذير للمعتمرين بسبب تساقط الأمطار بالحرم المكي.. إرشادات مهمة من وزارة الحج

قدمت وزارة الحج والعمرة، إرشادات للمعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عند أداء العمرة، بسبب هطول المطر أثناء أداء المناسك المقدسة، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس على المملكة خلال الأيام المقبلة.

إرشادات السلامة عند سقوط المطر خلال أداء العمرة

ووجهت وزارة الحج والعمرة، رسالة بأهم الإرشادات لأداء طقوس مناسك العمرة خلال هطول المطر، بأنه يجب على المعتمرين الاستعداد لها، حيث قالت الوزارة: "ضيوف الرحمن: لحظات المطر مباركة، خاصة في المسجد الحرام، فقد استعد لها واعتمر بطمأنينة".

وطالبت الوزارة المعتمرين، بضرورة متابعة تحديثات الأرصاد، بالإضافة إلى إحضار مظلة مخصصة للمطر، مشدده على ضرورة ارتداء ملابس عازلة للماء "لغير المحرم والنساء".

وأوضحت أن خلال سقوط الأمطار في منطقة الحرم المكي، فيجب التوقف عن الطواف إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، مضيفًا أنه على المعتمرين الانتباه لخطواتك في صحن المطاف.

وشددت الوزارة على أنه يجب على المعتمرين تجنب ارتداء الجوارب لتفادي الانزلاق، بالإضافة إلى اتباع توجيهات المرشدين وأفراد الأمن.

حالة الطقس المتوقعة - بمشيئة الله - ليوم الإثنين 22 رمضان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



⁧#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق⁩

⁧#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/pdeUNHixlB — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 1, 2024

وحذرت الوزارة أنه في حالة المطر الشديد يُفضل إكمال الطواف في الأدوار العلوية.

حالة الطقس في السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، استمرار سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض.

وأضافت الأرصاد أن تساقط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.