انقلبت الحياة الزوجية للفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد رأسًا على عقب عندما طلبت منه الطلاق، ودخل الشك بينهما بعد خضوعه لتحليل «DND» لابنهما «عمر» واكتشف صدمة كبرى أنه ليس ابنهما، فشك في أن زوجته خانته مع أحد الأشخاص، لتطلب منه الطلاق، وينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار

الحلقة السابقة من أحداث مسلسل بدون سابق إنذار شهدت العديد من الأحداث التي جرت بها، حينما تأثرت «عائشة بن أحمد» بما يحدث في حياتها، واختفاء نجلها الذي تم تبديله أثناء الولادة وظلت تبحث عنه، حين أخبر حماتها «نهال عنبر» ما جرى معهما، وأبلغتها بعدم رغبتها باستكمال حياتها رفقة زوجها.

ومن المشاهدة المؤثرة التي غيرت مجرى الأحداث، حين علم «عمر» الطفل المصاب بالسرطان بأن زملاءه علموا بمرضه: «أنا مكنتش عاوز حد يعرف بمرضي»، ليطلب الطفل من والدته عائشة بن أحمد عدم الذهاب إلى المدرسة قبل شفائه.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 على قناة DMC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار إنذار الحلقة 6 على قناة DMC اليوم، فإنه يعرض الساعة 6:15 مساء ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا وفي 2 ظهرا.