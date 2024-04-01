ملخص الحلقة 6 مسلسل بدون سابق إنذار.. ليلى تخبر والدة مروان عن سبب طلبها للطلاق

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار، بعودة الطفل عمر إلى المنزل من أجل استكمال رحلة علاجه بعد إصابته بمرض سرطان الدم، وتظهر معاناة الطفل مع المرض خلال أحداث الحلقة، وبعد استقرار الوضع في البيت إلى حد ما، طلبت عائشة بن أحمد «تلعب دور ليلى» الطلاق من زوجها آسر ياسين «مروان» بسبب ما فعله خلال الحلقات السابقة وشكه بها بأنها خانته بعدما علم بأن عمر ليس ابنه الحقيقي، فضلا عن فعلته المتمثلة في التفتيش في هاتفها وقراءة محادثاتها مع الآخرين.

وقابل آسر ياسين طلب زوجته بالرفض القاطع بسبب مرض ابنهما عمر الذي يحتاج إلى الرعاية والاستقرار النفسي في البيت حتى لا يشتد عليه المرض، ولكن لم تقتنع ليلى بهذا الأمر وأصرت على طلبها حتى احتد النقاش ووصل الأمر إلى ترك مروان المنزل.

شجار حسن مع وزجته

وبعد ترك آسر ياسين المنزل، تلقى اتصالا هاتفيا من والدته نهال عنبر التي تستنجد به لحل الأزمة والشجار بين أخيه حسن وزوجته، واللذان قررا الطلاق بعدما رفضت الزوجة مساعدة زوجها حسن خلال أزمته المالية من خلال بيع المحل الخاص بها.

وأخبر آسر ياسين، أخيه حسن بما حدث له خلال الأيام الماضية ومسألة أن عمر ليس ابنه الحقيقي، بل أن عمر تم تبديله في الحضانة بعد ولادته بالإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، تحدثت عائشة بن أحمد مع حماتها نهال عنبر عن رغتبها في الطلاق من آسر ياسين بعدما اتهمها بالخيانة وشك بها وبحث في هاتفها واطلع على كل محادثاتها مع الآخرين، كما أخبرتها بأنه يشك أن عمر ليس ابنهما الحقيقي بل تم تبديله أثناء ولادته، لتقرر الأخيرة مساعدتهما من خلال إخبارهما بطريقة للتوصل إلى الممرضة التي كانت تعمل حينها بالمستشفى أثناء ولادة نجلهما عمر.

معاناة الطفل عمر خلال رحلة علاجه

وعلى جانب آخر، تظهر معاناة الطفل عمر خلال حديثه مع والدته ليلى وابن عمه زين، ليكشف له عن رأسه ليفاجئ زين بسقوط شعر عمر ويهون عليه بأن هذه هي أحدث صيحات الموضة حاليا في مشاعر راقية من الطفل زين تجاه ابن عمه المريض.