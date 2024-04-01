معلومات عن مرض ابن آسر ياسين في بدون سابق إنذار.. خطير وهذه أعراضه

أحداث مشوقة وقوية بدأت بها أولى حلقات مسلسل بدون سابق إنذار الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما أصاب ابن مروان الذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، وليلى وتلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، مرض خطير بشكل مفاجئ، ما تسبب في تصاعد الخلافات بين والديه.

معلومات عن مرض ابن مروان وليلى

وخلال حلقات مسلسل بدون سابق إنذار تبين أن ابن كل من مروان وليلى أصيب بمرض سرطان الدم، وهو ما تسبب في انقلاب الأحداث رأسًا على عقب، خاصة قرار مروان بتأجيل طلاقه لزوجته ليلى حتى تتحسن حالة ابنهما المرضية.

وفي السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن مرض سرطان الدم «اللوكيميا» وفق منظمة الصحة العالمية.

- يعرف باسم سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL).

- يعد هو أكثر الأورام الخبيثة انتشارًا بين الأطفال التي يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم.

- يبلغ معدل الشفاء من سرطان الدم الليمفاوي أكثر من 80% في البلدان المتقدمة بسبب اتباع البروتوكولات العلاجية الفعالة والمقبولة.

- يمكن تحقيق العلاج الفعال والناجح لسرطان الدم من خلال فهم أفضل لبيولوجيا المرض، إلى جانب تحسين طرق التشخيص، وهذا كله بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكول علاج مكثف طبقي للمخاطر.

أعراض الإصابة بسرطان الدم

وحسب مركز علاج السرطان الأمريكي تتمثل غالبية أعراض الإصابة بسرطان الدم في:

- الشعور بالضعف والتعب العام.

- حدوث قشعريرة.

- تعرق ليلي.

- فقدان الوزن.

- تضخم العقد الليمفاوية، وغالبًا ما يتم الشعور بها على شكل كتل تحت الجلد.

- الشعور بالشبع في البطن، ويمكن حدوث هذا بسبب تضخم الطحال أو الكبد.

- حمى.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار نخبة من الفنانين من بينهم، آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح.