ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة.. نصر أكتوبر 1973 أسمع العالم صوت فلسطين

شهد ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أحداثا مهمة، حيث يستكمل الجد لحفيده سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين، وأخبره أنه مع دخول الإسرائليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل إن الجيش المصري لا تقوم له قومة ثانية إلا أنه بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، حيث تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، واجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، ولم يمر يوم إلا وخسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة.. إسقاط طائرات الفانتوم

وأوضح الجد لحفيده خلال ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أنه في هذه الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، هرعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة ليستأذنوا مصر في البحث عن قتلاهم، وفي هذا الوقت تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري، مشيرا إلى أنه تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية وسكاي بوك وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.

وتابع الجد لحفيده أن الإسرائيليين فكروا أن يشتروا سيناء بالأموال وطلبوا منهم الاستقلال عن مصر، وقرر موشيه ديان مقابلة الشيخ سالم الهرش للاتفاق معه على الاستقلال، إلا أنه رفض وقال لهم: «سينا بتضل مصرية وما أنتم إلا احتلال»، وأوضح الجد أن الفلسطينيين كانوا يقاومون وقاموا بملحمة في قرية الكرامة الأردنية التي دخلتها إسرائيل بـ15 ألف جندي بالإضافة إلى إصابة وقتل منهم 200 ضابط إسرائيلي.

وفاة عبد الناصر وتولي السادات للحكم

وأضاف الجد في ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أن ما فعلته إسرائيل في عام 67 انقلب ضدها، ففي عام 1969 تولى ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه في عام 1970 أيلول الأسود ضل بعض الفدائيين طريقهم وتحدوا القوانين مع القوات الأردنية، فتدخل الرئيس جمال عبد الناصر للم الشمل، وتوفي وهو يستقبل القادة العرب من أجل إتمام هذه المهمة، ومن بعده استلم الراية الرئيس أنور السادات وقاد جيش مصر نحو الانتصار وعبر الجيش قناة السويس في 1973 ودمر خط بارليف وصنع أول انتصار عربي على إسرائيل.

صوت فلسطين مسموع في الأمم المتحدة

وتابع الجد أثناء ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أن نصر أكتوبر 1973 فتح باب أمل للفلسطينيين في العودة لديارهم، حيث وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد انقطاع 20 سنة، ودعت منظمة التحرير للاشتراك في جلساتها، وفي نوفمبر عام 1974 وقف الرئيس ياسر عرفات يقول كلمة في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة وبقي لفلسطين صوت يسمعه العالم.