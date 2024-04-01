مسلسل محارب الحلقة 21.. مصرع إبراهيم والتحقيق في مقتل الغفير

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 21، حيث حققت النيابة مع إبراهيم شقيق محارب والمتهم في 3 قضايا بسبب الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام للشهادة زور في حق محارب، وأنكر حسام صلته بهذه الأموال، وبسبب ذلك سوف يحاكم في تلك القضايا، لذا لم يستطع إثبات حقه وحاول الهروب من محبسه، وقام بإلقاء نفسه من الطابق ونزف حتى لقي مصرعه.

مسلسل محارب الحلقة 21 التحقيق في مقتل الغفير

وفيما يتعلق بمحارب والقضايا الملفقة له، تم قتل الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي بعد الإدلاء بشهادته، وتورط محارب (حسن الرداد) في مقتله، توجهت الشرطة نحو منزل الغفيرالمقتول لمعاينة الجثة، والتحقيق في مقتله، وأعادت هذه الواقعة جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي) للاتحاد مع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، مرة أخرى بعد خلافات بينهما.

زواج إنجي من عنتر

وخلال مسلسل محارب الحلقة 21، اتفق عنتر «حسني شتا» مع الحاج عجمي «محمود البزاوي» على إتمام الزواج من إنجي «ناهد السباعي»، بينما تعيش إنجي تحت تأثير السحر لا رأي لها ولا كلمة سوى «موافقة» على أي شيء مهما كان وضيعا، وهو ما يثير استغراب والدتها.