ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب.. مصرع محمود ياسين أثناء التحقيق معه

شهد ملخص الحلقة 21 من مسلسل محارب أحداثا مهمة، حيث تم التحقيق مع إبراهيم شقيق محارب والمتهم في 3 قضايا بسبب الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام للشهادة زور في حق محارب، حيث أنكر حسام معرفته من الأساس، وحاول بكل الطرق إثبات حصوله على الأموال من المحامي، لكنه لم يستطيع وحاول الهروب من محبسه، فقام بإلقاء نفسه من الطابع العلوي وأصيب بكدمات وكسور وظل ينزف حتى لقي مصرعه.

ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب.. زواج إنجي على عنتر

وخلال ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب، جلس عنتر «حسني شتا» مع الحاج عجمي «محمود البزاوي» لإتمام الزواج من إنجي «ناهد السباعي» بعد الاتفاق على المهر والمؤخر والذي بلغ مليون جنيه، وأتم الأب الزيجة بعد ما عرف أن عنتر باع ورثه من الأراضي التي يمتلكها، بينما إنجي تعيش تحت تأثير السحر لا رأي لها ولا كلمة سوى «موافقة» على أي شيء مهما كان وضيع، وهو ما يثير استغراب والدتها.

اختراق هواتف العزازي

وفي ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب، تمكنت راند «ملك أحمد زاهر» من اختراق هواتف العزازي والمحامي وصفي والعثور على كنز أسراره، ورفضت أن تسلمه لرامي العزازي صديقها، وفي نفس الوقت كان الشباب الذين عثروا على الهواتف في وقت سابق احتفظوا بنسخة من محتوياتها عبر جهاز لاب توب، وتمكنوا من التواصل مع رامي ومساومته على 2 مليون جنيه، من أجل تسليمهم تلك الملفات وعدم تقديمها للشرطة.