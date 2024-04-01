مواعيد تشغيل قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان» الإضافي خلال عيد الفطر 2024

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد تشغيل قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان» الإضافي خلال عيد الفطر، المقرر تشغيله يوم 7 من شهر أبريل 2024، موضحة أنَّ القطار يتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50 دقيقة ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 11:58 على أن يتحرك منها الساعة 12:03 دقائق، ويصل إلى محطة دمنهور الساعة 12:46 دقيقة ويتحرك منها الساعة 12:49 دقيقة، على أن يصل إلى محطة طنطا الساعة 13:34 دقيقة ويتحرك منها الساعة 13:39 دقيقة.

محطات وقوف قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان»

يصل القطار إلى محطة بنها الساعة 14:11 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:15 دقيقة على أن يصل إلى محطة القاهرة الساعة 14:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:15 دقيقة ثم يصل إلى محطة الجيزة الساعة 15:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:45 دقيقة.

كما يصل قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان» إلى محطة بني سويف الساعة 16:57 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:59 دقيقة ويصل إلى محطة مغاغة الساعة 17:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:41 دقيقة، ويمر بمحطة الفشن وسمالوط.

أيضًا يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 18:30 دقيقة على أن يتحرك منها الساعة 18:35 دقيقة ثم يصل إلى محطة ملوي الساعة 19:10 دقائق على أن يتحرك منها الساعة 19:13 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 20:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 20:40 دقيقة.

محطات مرور قطار 1948

على أن يصل قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان» إلى محطة طهطا الساعة 21:23 دقيقة ويتحرك منها الساعة 21:25 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 21:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 22:05 دقائق، على أن يصل إلى محطة جرجا الساعة 22:28 دقيقة ويتحرك منها الساعة 22:30 دقيقة.

ثم يستكمل مساره حتى يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 23:15 دقيقة ويتحرك منها الساعة 23:20 دقيقة، على أن يصل إلى محطة قنا الساعة 00:00 ويتحرك منها الساعة 00:10 دقائق، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 00:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 1:05 دقائق.

وأخيراً، يصل قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان» إلى محطة إدفو الساعة 2:22 دقيقة ويتحرك منها الساعة 2:26 دقيقة على أن يصل القطار إلى محطة كوم إمبو الساعة 3:12 دقيقة ويتحرك منها الساعة 3:15 دقيقة ويصل إلى محطة أسوان النهائية الساعة 3:55 دقيقة.