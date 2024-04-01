توجيه عاجل من «السكة الحديد» بشأن تشغيل القطارات خلال عيد الفطر

عممت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة تعليمات عاجلة على جميع المحطات والقائمين على حركة تشغيل القطارات، بشأن تشغيل مجموعة من القطارات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك على خطوط السكك الحديدية للوجهين البحري والقبلي.

وشددت الهيئة في مستند رسمي، على نُظار المحطات بالالتزام بتطبيق المادة رقم 11 من القانون رقم 177 لسنة 1979 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية ومنع الركاب من السفر بالسبنسات والعربات غير المخصصة لسفر الركاب علاوة على ما جاء بالقانون رقم 240 لسنة 1979 بتعديل المادة رقم 170 مكرر من قانون العقوبات.

تعليمات تشغيل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر 2024

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعليمات عاجلة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تشغيل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر 2024، كما يلي.

- على المهندسين ورؤساء الإدارات المركزية لقطاع المسافات الطويلة والمناطق الاستعداد والتنبيه بتعيين قوة الجر والعربات اللازمة لهذا التشغيل خلال فترة تشغيل عيد الفطر.

- على إدارة شرطة السكك الحديدية اتخاذ اللازم نحو المعاونة في الرقابة ومنع دخول الركاب بدون تذاكر ومراقبة الحالة على الشبابيك وتأمين جميع القطارات ومنع الباعة الجائلين من ركوبها ومنع ركوب الجمهور من الأحواش.

- على مديري العموم ومديري الإدارات ومفتشي النقل والحركة التواجد في محطات القيام والمحطات المركزية لمراقبة الحالة وتصريف الزحام بالمحطات والعمل على راحة الجمهور وإعداد التعليمات المحلية لجميع المختصين لتنفيذ التعليمات بدقة ومراقبة انتظام حركة سير القطارات.

- على قطاعي المسافات الطويلة «تشغيل – تسويق ومبيعات وخدمة العملاء» وصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة والمناطق والمنطقة المركزية وتشغيل وحدات وسط وغرب الدلتا والوسطى والجنوبية وأقسام القطارات والمتابعات بها وإدارة العربات المكيفة الإسباني وورشة المهندس حمدي الشايب وشركة أبيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومحطات القاهرة والإسكندرية وأسوان الاستعداد لهذا التشغيل.

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