موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024.. وعدد ساعات الصيام

مع غروب الشمس، تُعلن أصوات المآذن حلول موعد أذان المغرب، إيذانًا بانتهاء صيام اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، وثاني أيام العشر الأواخر.

في الفيوم، يُؤذن المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءً، حسب إمساكية رمضان 2024 الصادرة عن المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين الموافق 22 رمضان 2024 في نفس توقيته أمس دون تقديم أو تأخير، بينما يتأخر بمقدار دقيقة بدءًا من غد.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الإثنين 1-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان نحو 14 ساعة و16 دقيقة، بينما يحل موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:33 مساءً.

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم، كالتالي:

أذان الظهر 12:00.

أذان العصر 3:32.

صلاة التراويح اليوم.. بعد صلاة العشاء 7:33.

صلاة التهجد اليوم 12:00 منتصف الليل.