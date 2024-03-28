موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يولي ملايين المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024، نظرًا لارتباطه بموعد الإفطار، وفي اليوم الثامن عشر من شهر رمضان وثامن أيام الرحمة، يبحثون عن عدد ساعات الصيام اليوم، خصوصًا إنّ مواقيت الصلاة تتغير يوميًا إمّا بالتأخير عن موعدها، أو التبكير فيه.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، ‎موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان 1445، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وعدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإفطار، وأخيرًا موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس الموافق 18 رمضان 2024، وثامن أيام المغفرة، متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين فقط، بينما تأتي مواعيد السحور والإمساك والشروق والفجر مبكرًا بمقدار دقيقة أيضًا.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024 الموافق الثامن عشر من شهر الصيام، في تمام الساعة 6:13 مساءً، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:30 مساءً، بينما تبدأ صلاة التراويح عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة وفقًا لكل مسجد على حدة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الخميس 18 رمضان 2024، فإنّه يأتي بعد رفع أذان المغرب بمقدار 10 دقائق تقريبًا، وفقًا لما حددت الأوقاف، إذ تبدأ المساجد في إقامة الصلاة بمحافظة الفيوم، بدءًا من الساعة 6:23 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024 يأتي بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:13 مساءً.

وبحسب إمساكية رمضان 2024، ومواقيت الصلاة اليوم في الفيوم فإنّ موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم يكون في تمام الساعة 12:02، بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:32، وهي نفس مواقيتها بالأمس دون تبكير أو تأخير.