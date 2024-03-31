يستعد عشرات الآلاف من المسلمين في الفيوم للإفطار في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والذي يأتي بالتزامن مع موعد أذان المغرب في محافظة الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024، الموافق 21 من شهر رمضان.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 من شهر رمضان، وعدد ساعات الصيام، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024، مقارنةً بالأمس، إذ يأتي متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط، وكذلك موعد أذان العشاء، كما يزداد عدد ساعات الصيام دقيقتين.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فأنّ موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان 1445 هجرية، يحل في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:32 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الأحد 21 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:25 مساء، أي بعد مرور 10 دقائق فقط عن رفع الأذان، وفقًا لما أعلنت وزارة الأوقاف.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان، فأنّه يأتي بالتزامن مع أذان المغرب، في تمام الساعة 6:15 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة وربع، بينما تكون مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر 12:01، وأذان العصر 3:32، وصلاة التراويح عقب صلاة العشاء، وصلاة التهجد بعد 12:00 منتصف الليل.

الأسر تستعد لاستقبال عيد الفطر

وازدادت استعدادات الأسر المصرية، وخصوصًا ربات البيوت لاستقبال عيد الفطر 2024 المبارك، سواء بشراء الكحك والبسكويت، أو إعداده وصناعته في المنازل، إذ تبقى نحو 9 أيام فقط على موعد عيد الفطر.