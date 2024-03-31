مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024 وعدد ساعات الصيام

يحرص الآلاف من المسلمين على أداء الصلوات في مواعيدها، بالتزامن مع انطلاق العشر الأواخر من شهر رمضان اليوم، لذلك يولوا أهمية كبرى لمواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024 وعدد ساعات الصيام الموافق 21 رمضان 1445، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتنشر «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر الصيام، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد، مختلفة عن الأمس بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين بين تأخير وتبكير، إذ يأتي موعد أذان الفجر والسحور والإمساك والشروق مبكرًا، بينما يأتي موعد أذان المغرب والعشاء متأخرًا، كما يزداد عدد ساعات الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024 تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: يرفع في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: يرفع في تمام الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: يرفع في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: يرفع في تمام الساعة 7:33 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024: تؤدى عقب صلاة العشاء بحسب كل مسجد على حدة.

موعد صلاة التهجد في الفيوم الأحد 31 -3-2024: تقام بعد الساعة 12:00 منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 31 -3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، فإنّها تبلغ نحو 14:15 ساعة بزيادة دقيقتين عن الأمس، بينما يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل وحتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:00 صباحًا، فيما يحل موعد الشروق في الفيوم اليوم الساعة 5:47 صباحًا.