موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 29-3-2024.. «اعرف هنفطر امتى»

7 ساعات تفصلنا عن إفطار اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، وموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 29-3-2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، معلنة تبقي يوم واحد فقط على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونحو 11 يومًا فقط على عيد الفطر المبارك.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 29-3-2024، الموافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، ومواقيت الصلاة، فضلًا عن موعد الإفطار، وعدد ساعات الصيام، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 19 رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط مقارنة بالأمس، وكذلك موعد أذان العشاء، بينما يشهد عدد ساعات الصيام اليوم زيادة قدرها دقيقتين، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة المساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024 الموافق التاسع عشر من رمضان 1445، في تمام الساعة 6:14 مساءً، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:31 مساءً، بينما تكون صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، وصلاة التهجد بعد الساعة 12 منتصف الليل.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وحددت مديرية الأوقاف، موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الجمعة الموافق 19 رمضان 2024، بعد موعد أذان المغرب بنحو 10 دقائق، إذ يبدأ إقامة الصلاة في تمام الساعة 6:24 مساءً، وهو الوقت المحدد بين الأذان في كافة الصلوات عدا الفجر، يفصل 20 دقيقة بين الأذان والإقامة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024 الموافق اليوم قبل الأخير من أيام المغفرة في تمام الساعة 6:14 مساءً بالتزامن مع رفع أذان المغرب اليوم، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و11 دقيقة.

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم كما يلي، موعد صلاة الجمعة الثالثة في رمضان بتمام الساعة 12:02 مساءً، وموعد أذان العصر اليوم الساعة 3:32 مساءً.