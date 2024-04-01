أظهرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 1-4-2024 في اليوم الـ22 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الإثنين

وتشير السطور إلى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 1-4-2024، التي تتغير من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الإثنين 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 1-4-2024 في تونس العاصمة يكون عند الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:28 صباحًا، والشروق 6:05 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 1 أبريل بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:28 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 1-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:28 صباحًا، والشروق 6:05 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الإثنين 1-4-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:38 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:54مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.