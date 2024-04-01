تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تونس، يوميا إمساكية شهر رمضان، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمون تنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات الدينية.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس بشهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

تتفاوت التوقيتات من مدينة لأخرى، ولكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة نابل فيما يلي:

أذان الفجر 4:35 صباحا.

الشروق 6:6 صباحا.

الظهر 12:21 مساء

العصر 3:55 مساءً.

المغرب 6:39 مساءً.

العشاء 8:8 مساءً.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من معاد مختلف، يمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في تونس باليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة نابل في تمام الساعة 4:35 صباحًا، بينما في تونس يكون الساعة 4:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في نابل في تمام الساعة 12:21 مساء، وفي نفس التوقيت في تونس بتمام الساعة 12:26 مساء.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة نابل في تمام الساعة 3:55 مساء، ويكون الأذان للعصر بتونس في تمام الساعة 3:59 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

يؤذن لصلاة المغرب في نابل ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:39 مساء، بينما تؤذن في تونس بتمام الساعة 6:43 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الاثنين 1-4-2024

فيما يبلغ عدد ساعات الصيام في تونس نحو 14 ساعة و17 دقائق، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى.