كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في تونس عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك في اليوم الـ21 من أيام شهر رمضان الكريم، وذلك استعدادًا للإفطار وصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وترصد «الوطن» في التقرير التالي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 31-3-2024، وفقًا لإعلان وزارة الشؤون الإسلامية التونسية.

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 31-3-2024 في محافظة أريانة يحين في الساعة 6:42 مساءً، أما مواقيت الصلاة الأخرى فأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن صلاة الفجر تحين الساعة 4:29 صباحًا، والشروق 6:06 مساءً، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأحد 31-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 31-3-2024 في محافظة جربة عند الساعة 6:37 مساءً، بينما تحين صلاة الفجر عند الساعة 4:32 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء تكون عند الساعة 8:00 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

في محافظة قابس بتونس، موعد أذان المغرب اليوم يكون في الساعة 6:40 مساءً، أما موعد صلاة الفجر في الساعة 4:35 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 6:07 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:24 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 3:57 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:03 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 31-3-2024

وفي محافظة صفاقس، يحين أذان المغرب عند الساعة 6:38 مساءً، وصلاة الفجر 4:31 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، والظهر 12:21 مساءً، والعصر 3:55 مساءً، والعشاء 8:02 مساءً.